LIVE Italia-Croazia 3-0 | Europei volley femminile in DIRETTA | nessun problema per le azzurre che chiudono il girone a punteggio pieno

(Di mercoledì 23 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.52 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 22.50 Adesso l’attende la Spagna agli ottavi in quel di Firenze: da decidere ancora quando il match si disputerà, più avanti verrà presa una decisione in merito. La vincente della partita sfiderà ai quarti una tra Francia e Romania. 22.47 41 attacchi, 8 muri e 6 ace per l’, 31 attacchi, 2 blocchi e 4 servizi vincenti per le croate. La miglior marcatrice della serata è stata Loveth Omoruyi, autrice di ben 15 punti nel match: in doppia cifra troviamo anche Alice Degradi (14) e la croata Andrea Mihaljevic (11). 22.44 Come da pronostico, l’si impone sullae ...

L'può chiudere con 5 vittorie in 5 partite il Pool B. Segui la sfida in diretta.La diretta testualedi- Croazia , partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra, Belgio, Estonia e Germania. ...Inc'è invece il Cagliari : una soluzione che al momento non entusiasma il giocatore. I ... Di seguito utti gli acquisti ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEVALENTINO ...

LIVE Italia-Croazia, Europei volley femminile in DIRETTA: azzurre per chiudere il girone a punteggio pieno OA Sport

Ultima sfida della Pool B dell’Eurovolley per le azzurre, con la qualificazione già in tasca: segui la cronaca del match ...Orro: 'Il divertimento è il nostro segreto. Con Egonu che diagonale!' Eurosport.it per il LIVE-Blogging di Italia-Croazia, quinta sfida della Finlandia o Spagna, ma comunque desiderose di chiudere al ...