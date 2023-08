LIVE Italia-Croazia 2-0 | Europei volley femminile in DIRETTA | le azzurre si aggiudicano anche il secondo set per 25-19

(Di mercoledì 23 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-19 Invasione commessa da Mihaljevic, lesi portano avanti di due set.2-0! 24-19 Errore in ricezione di Mlinar, cinque set point. 23-19 Risponde con la stessa moneta Lubian. 22-19 Primo tempo vincente di Butigan. 22-18 Va a segno Orro con l’attacco di seconda. 21-18 Sfonda il muro Mihaljevic. 21-17 Termina fuori l’attacco di Karatovic, time-out. 20-17 Trova l’ultimo centimetro disponibile del campo Paola Egonu con la diagonale stretta. 19-17 Parallela a segno per Omoruyi, entra in campo Anna Danesi. 18-17 Vincente l’attacco di Butigan da posto 3. 18-16 Non passa il muro di Strize sull’attacco di Degradi. 17-16 Si ferma sul nastro la battuta di Egonu. 17-15 Contrattacco che termina largo ...

La diretta testuale di Italia - Croazia , partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. L'Italia può chiudere con 5 vittorie in 5 partite il Pool B. Segui la sfida in diretta.

Ultima sfida della Pool B dell'Eurovolley per le azzurre, con la qualificazione già in tasca: segui la cronaca del match