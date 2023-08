LIVE Italia-Croazia 1-0 | Europei volley femminile in DIRETTA | azzurre avanti 10-8 nel secondo set

(Di mercoledì 23 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-12 Mani-out di Omouruyi, punto numero 8 del match per la numero 21. 12-12 Rimessa vincente a due mani di Butigan, time-out. 12-11 A segno con la diagonale stretta Mihaljevic. 12-10 Errore numero 5 in battuta per la numero 19 azzurra. 12-9 ACE SQUARCINIII! 11-9 Primo tempo vincente di Squarcini. 10-9 Passa l’attacco di Butigan. 10-8 ACE DEGRADIIII! 9-8 Finisce in rete la pipe di Mlinar. 8-8 Questa volta la numero 2 piazza l’attacco in campo. 7-8 Sbaglia l’attacco Degradi. 7-7 Squarcini tocca la palla sull’attacco in primo tempo, mandando in confusione le compagne. 7-6 Muro fuori di Degradi, l’passa in vantaggio. 6-6 MURO SQUARCINIII! 5-6 Out la battuta di Lubian. 5-5 Diagonale vincente di Alice Degradi. 4-5 Sbaglia la battuta Mihaljevic. 3-5 Passa l’attacco in ...

L'Italia può chiudere con 5 vittorie in 5 partite il Pool B. Segui la sfida in diretta. La diretta testuale di Italia-Croazia, partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania.

LIVE Italia-Croazia, Europei volley femminile in DIRETTA: azzurre per chiudere il girone a punteggio pieno OA Sport

Ultima sfida della Pool B dell'Eurovolley per le azzurre, con la qualificazione già in tasca: segui la cronaca del match ...