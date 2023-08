LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Sofia Raffaeli vuole aprire in bellezza | subito due finali di specialità!

(Di mercoledì 23 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.46, che deve difendere i quattro titoli iridati conquistati lo scorso anno, si è qualificata con il primo punteggio al cerchio (35.850) e con il terzo alla palla (34.250). 20.43 Questa prima giornata sarà dedicata alla palla e al cerchio, in mattinata si sono svolte le qualificazioni. 20.40 Buonasera e benvenuti alladelledi specialità individuali della prima giornata deidi. I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladelledi specialità alla palla e al cerchio della prima ...

LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli a caccia delle medaglie OA Sport

Oggi mercoledì 23 agosto incominciano i Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. A Valencia (Spagna) si alza il sipario sulla rassegna iridata e ad aprire le danze saranno le individualiste, impegnate nel ...L’azzurro punta a una medaglia dopo il 5° posto di un anno fa a Eugene, vista pure l’assenza del campione uscente Pichardo. Nell’asta femminile c’è la primatista italiana Roberta Bruni ...