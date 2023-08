LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Sofia Raffaeli a caccia delle medaglie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI RISULTATIQUALIFICAZIONI Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e allafinali di specialità alla palla e al cerchio della prima giornata deidi. Oggi subito in pedana le individualiste, si partirà in mattinata con le qualificazioni, mentre a partire dalle 21:00 toccherà alle finali dedicate alle migliori 8. L’Italia si affida a, campionessa del Mondo all-around in carica, e a Milena Baldassarri, la prima andrà adidi fatto in tutte le prove, mentre la seconda, forte della sua esperienza (già una finale alle ...