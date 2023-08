LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | subito Bellò e Coiro negli 800 e Stecchi nell’asta! Attesa per Furlani e Tortu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO DEIDIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEIDI10.02: Inizia verso la fine della mattinata il cammino degli specialisti dei 200. Prima le batterie femminili con l’azzurra Dalia Kaddari che quest’anno si è vista col contagocce ed ha come obiettivo superare il primo turno. Sha’carri Richardson vuole la doppietta dopo l’exploit nei 100 ma non sarà facile per la statunitense che se la dovrà vedere più o meno con le stesse rivali della gara più veloce. A Eugene con 21”45 la giamaicana Shericka Jackson, argento a Budapest nei 100, fu la prima ad avvicinare davvero il record del mondo di Florence Griffith (21”34). Non c’è Fraser-Pryce che si concentrerà sulla staffetta, può dire la sua ...

... GIORNO PER GIORNO I CONVOCATI DELL'ITALIA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire in diretta le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 dileggera. SEGUI ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA GLI ...... 5a giornata Sessione serale 20:30 - Tg2 21:00 -Leggera Mondiali Budapest 2023: 5a ... IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:20 - BEYOND PARADISE I - 1aTV Italia 1 18:21 - STUDIO APERTO18:29 - ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi campione del mondo! Fuoriclasse leggendario, ha vinto tutto! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della quinta giornata dei Mondiali di Budapest 2023 - La presentazione della quinta giornata di Budapest 2023 - Le speranze d ...Doppia sessione oggi ai Mondiali di Budapest. In mattinata l'entrata in scena di Filippo Tortu, che insieme a Fausto Desalu è impegnato nelle batterie dei 200 m. Occhi puntati anche su Mattia Furlani, ...