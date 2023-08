LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Fantini | che martellata! Finale immediata! Tocca a Battocletti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO DEIDIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEIDI19.04: Ci sono due azzurre 19.02: E’ GIA’PER SARA! 73.29 PER L’EMILIANA CHE VOLA INNEL MARTELLO 19.01: C’è Ludovica Cavalli reduce dalladei 1500 metri, al via della prima batteria dei 5000 metri. Le prime otto si qualificano per la: 1 986 ITA Sara75.77 73.26 6 2 622 CAN Camryn ROGERS 78.62 78.62 2 3 533 AUS Stephanie RATCLIFFE 73.63 73.63 29 4 1433 USA DeAnna PRICE 80.31 78.18 5 5 917 GRE Stamatia SCARVELIS 71.43 69.79 40 6 821 FRA Rose LOGA 71.09 70.04 19 7 649 CHN Zheng WANG 77.68 ...