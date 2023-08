LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | debuttano Filippo Tortu e Mattia Furlani!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della quinta giornata deidi Budapest– La presentazione della quinta giornata di Budapest– Le speranze di medaglia dell’Italia – Tutti gli italiani in gara giorno per giorno – I favoriti gara per gara tra gli uomini – Le favorite gara per gara tra le donne – Il calendario deidi Budapest – Tutti gli orari degli azzurri in gara giorno per giorno – Le misure di qualificazione – Le nuove regole introdotte a Budapest– La cronaca della quarta giornata deidi Budapest Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta giornata di gare del Mondiale dileggera ...