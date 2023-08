Little Nightmares III annunciato per PC e console

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Bandai Namco e Supermassive Games hannoIII durante l’evento Gamescom 2023: Opening Night Live. Questo nuovo capitolo della serie è previsto per il 2024 e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. L’annuncio ha portato la promessa di un’avventura ancora più coinvolgente e spaventosa nel mondo di. Ecco una panoramica del gioco, tramite Bandai Namco: “InIII, seguirai il viaggio di Low e Alone mentre cercano un percorso che potrebbe condurli fuori dal Nulla. Intrappolati all’interno della Spirale, un insieme di luoghi inquietanti, i due amici dovranno lavorare insieme per sopravvivere in un mondo pericoloso pieno di illusioni ...

A sorpresa, Supermassive Games e Bandai Namco, annunciano lo sviluppo del terzo capitolo di Little NIghtmares.