Little Nightmares III annunciato alla gamescom 2023

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Bandai Namco Europe S.A.S. ha gettato nella mischia un annuncio che farà battere il cuore dei fan dell’horror psicologico: il franchise diaccoglierà presto un nuovo capitolo mozzafiato. Sviluppato da Supermassive Games, “III” promette di portare un vento di terrore e mistero nei mondi dei giocatori. Preparati ad affrontare incubi e enigmi, poiché questo titolo è in arrivo nel 2024 su PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.con Trailer e dettagli L’annuncio rivela un aspetto entusiasmante e rivoluzionario per la serie: “III” permetterà ai giocatori di sperimentare il terrore in compagnia. Sarà possibile ...

... Bandai Namco, e il rinomato sviluppatore Supermassive Games, hanno svelato che stanno lavorando a3. Questo nuovo capitolo alla serie è stato presentato durante l'eccezionale ...Migliore su Play Pass: Very. Migliore per i tablet: Tower of Fantasy. Miglior gioco per Chromebook: Roblox. La classifica italiana dei Best of Play 2022. Diario segreto con password.... Bandai Namco, e il rinomato sviluppatore Supermassive Games, hanno svelato che stanno lavorando a3. Questo nuovo capitolo alla serie è stato presentato durante l'eccezionale ...

Little Nightmares 3 è ufficiale: atmosfere da urlo nel trailer della Gamescom 2023 Everyeye Videogiochi

Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato oggi il nuovo capitolo nel franchise di Little Nightmares. Sviluppato da Supermassive Games, Little Nightmares ...Come possiamo vedere dal primo trailer ufficiale, che trovate di seguito, Little Nightmares 3 sarà ambientato in una nuova ambientazione da incubo post-apocalittica, dove due fratelli dovranno ...