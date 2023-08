‘L’invasione’ delle motociclette al Quasar Village | tappa del motoincontro Fabio Celaia

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In corso fino a domenica, esposizione di moto d’epoca, da cross, da enduro e da gara – Domenica 27 agosto evento speciale e iniziativa ‘Metti in moto il dono’, in collaborazione con Fidas Umbria Sale la temperatura alma la ‘colpa’ non è del caldo, bensìche scaldano il motore in vista del, organizzato dall’omonima associazione che si occupa da oltre 10 anni di educazione e sicurezza stradale. Domenica 27 agosto da piazza IV Novembre, nel cuore del centro storico di Perugia, i centauri partiranno per un giro turistico e farannoal, alle 10.30, per un evento speciale con aperitivo e giochi a premi. Durante tutta la settimana che ...