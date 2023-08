L' India tenta lo sbarco sulla Luna La diretta dell' allunaggio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'si prepara al secondotivo di, un momento storico per il paese più popoloso del mondo. Chandrayaan-3, che in sanscrito significa "modulore", è partito sei settimane fa, il 14 luglio (per raggiungere laha impiegato molto più tempo rispetto alle missioni Apollo americane degli anni Sesanta e Settanta) e dovrebbe atterrare con il suo lander Vikram intorno alle ore 18ne (le 14 in Italia) vicino al poco esplorato polo sudre in quella che sarebbe la prima mondiale per qualsiasi programma spaziale. Un precedentetivo di Nuova Dehli è fallito nel 2019 (con il lander Chandrayaan-2) e questa operazione arriva pochi giorni dopo il fallimentoa ...