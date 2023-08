L' India sbarca sulla Luna

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il lander Vikram della missione spazialena Chandrayaan-3 è atterrato alle 14.30 italianesuperficiere. Nella sala di controllo è scoppiato un fragoroso applauso menre il premier Narendra Modi, in collegamento, sorrideva e sventolava una bandierana. L'è il primo paese a far atterrare con successo un veicolo spaziale vicino al polo sud della: tutte le precedenti missioni sono arrivate vicino all'equatore, ma esplorare il polo sud è fondamentale per la caccia all'acqua. Gli scienziati ora sperano di schierare un rover per inviare immagini e datiTerra. È un momento storico per il paese più popoloso del mondo. La missione Chandrayaan-3, che in sanscrito significa "modulore", è partita sei settimane fa, il ...