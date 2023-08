L’India è sulla Luna | prima nazione ad arrivare nel polo sud Dove c’è l’acqua

BANGALORE () - Giornata storica per: la sonda Chandrayaan - 3 ha centrato'obiettivo dell'allunaggio. E' il quarto Paese in assoluto a compiere un'impresa del genere dopo Stati Uniti, Cina e Russia. Nelle immagini, la gioia del ......d'accordo sull' allargamento del gruppo non è ancora chiaro... non sono però dello stesso avvisoe Brasile , che non ... che non vogliono trasformare'insieme delle economie aderenti al ...base del consenso'.non ha espresso pubblicamente una propria posizione sull'espansione del gruppo, mentre insiste da temponecessità che i cinque Paesi membri discutano ...

Anche l'India sbarca sulla Luna Avvenire