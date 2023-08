L' India conquista la Luna | il lander Vikram arrivato con successo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L ’è sullacon la missione Chandrayaan-3 : dopo una discesa automatizzata, il(che trasporta a bordo il rover Pragyan) ha completato conl’atterraggio morbido nella regione del polo sudre . Lo conferma l’Organizzazionena per la ricerca spaziale (Isro). A pochi giorni dallo schianto della missione russa-25, l’si afferma così come la quarta...

... nel suo impegno verso l'esplorazione spaziale e ladella Luna. Nel 2019, l'aveva affrontato la sfida di inviare un lander e un rover sulla Luna attraverso la missione Chandrayaan - 2,...... soprattuttoe Sud Africa. Ma i Brics diventano ogni giorno più allettanti per tanti stati. ...sia diventato strategicamente determinante e di come soprattutto la Cina punti alla...Il pari 0 - 0 con il Leicester è dolcissimo: il Newcastlel'aritmetica qualificazione in ... emergente degli anni 2000 e come 2º paese al mondo dopo l'per popolazione voleva ...

L'India conquista la Luna RSI.ch Informazione

L’allunaggio del Chandrayaan-3 è riuscito al secondo tentativo trasformando in un successo la missione indiana che di fatto riprende l’esplorazione lunare e guadagnare la posizione di vertice del paes ...L ’India è sulla Luna con la missione Chandrayaan-3 : dopo una discesa automatizzata, il lander Vikram (che trasporta a bordo il rover Pragyan) ha ...