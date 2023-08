L' incubo del copeco agita i sonni di Putin

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I 17 minuti di discorso del leader russo al summit dei Brics partono dal sogno di una moneta comune per spezzare il dominio internazionale del dollaro, ma finiscono per svelare piuttosto che l'economia russa non sta al passo con le esigenze della guerra, il rublo rischia il collasso e Mosca è in cerca di contromisure