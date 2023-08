Lille-Rijeka Conference League | 24-08-2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato con un netto 2 a 0 sul Nantes ildi Fonseca inizia quest’oggi il suo cammino europeo affrontando nei playoff dii croati del. Non è stato semplice piegare la resistenza dei canarini, che hanno ceduto alla distanza grazie al primo gol stagionale di David e al raddoppio del rientrante ex Napoli Ounas, per InfoBetting: Scommesse Sportive e