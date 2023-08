... un chiaro rifiuto di partecipare a un dialogo che potrebbe essere proposto dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in(Unsmil). Sono circa due anni che l'Onu eeuropei tentato ...Sono fonte di sofferenza per molti popoli", ha affermato riferendosi ai popoli di Siria,e ... Nelle sue parole, il Brasile è disposto a "uniresforzi per contribuire efficacemente al ......Nazioni Unite in, Abdoulaye Bathily, ha dato lo sfratto al premier in carica Dbeibah. Una proposta a sorpresa che segna il ritorno degli Stati Uniti nelle sabbie mobili libiche. Per anni...

Libia: gli Usa sfiduciano Dabaiba, il “signor nessuno” sponsorizzato dall’Italia meloniana Globalist.it

"Con la stabilità e la prosperità della Libia in cima alle priorità dell'Italia, l'Italia conferma il suo pieno sostegno alla mediazione delle Nazioni Unite e ...Dabaiba “sfiduciato” dagli Usa è lo stesso che il governo italiano ha “esibito” alla recente Conferenza di Roma sulle migrazioni, attribuendo a questa presenza, esaltata dal coro della stampa mainstre ...