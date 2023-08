a salire la tensione in un campo palestinese nel sud del, teatro nelle scorse settimane di violenti scontri armati tra fazioni rivali e dove nella notte è stata lanciata una granata ...... Tunisia, per il rafforzamento della rete di cure primarie;, con attenzione concentrata ...la grande pallavolo con le azzurre Campionesse d'Europa 22 Agosto 2023 Casentino, A scuola nel ......sempre più sul costo alla pompa ma è davvero tutta colpa delle tasse su benzina e dieselil ... il terremoto nel Belice (1968), del Friuli (1976) e in Irpinia (1980), la missione in(1982) ...

Libano: torna a salire la tensione nel campo di Ain al Helwe - Notizie ... Agenzia ANSA

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 AGO - Torna a salire la tensione in un campo palestinese nel sud del Libano, teatro nelle scorse settimane di violenti scontri armati tra fazioni rivali e dove nella notte è ...Il caro carburanti torna a farsi sentire. Le accise pesano sempre più sul costo alla pompa ma è davvero tutta colpa delle tasse