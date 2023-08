(Di mercoledì 23 agosto 2023) La presidente del Consiglio in una nuova intervista ha raccontato (anche) il suo lato più privato. Dall'amore per Ginevra, avuta dal compagno Andrea Gianbruno, fino alle recenti vacanze in Puglia, «la principale nemica delle mie diete»

Lo scrive sui social la presidente del Consiglio,Meloni, pubblicando una foto del cantautore. "Eri un grande, Italiano vero, dovevamo vederci quest'a Valona ma Dio ha deciso farti ...Cardinaletti questa mattina ha dedicato tutta la seconda parte del Tgunomattinaal ricordo dell'artista con ospiti in studio, video, telefonate e collegamenti. Al telefono con la ...... in fondo siamo in, quando di solito fa caldo nell'emisfero Nord (versione propagandata da Vittorio Feltri e dal marito diMeloni, tra gli altri). Nulla di grave, pertanto, solo una ...

L'estate di Giorgia Meloni: «Per stare con mia figlia faccio i salti mortali» Vanity Fair Italia

In questa estate 2023, comunque, oltre al blitz in Albania ... se non fosse che è la principale nemica delle mie diete». D'altronde Giorgia non manca di citare e ricordare la figlia in molti suoi ...Leone e Giorgia, vissuti in epoche diverse ma accomunati da medesimi sogni. Insieme attraversano la Tuscia, da Viterbo alla Capitale, scoprendo “che da soli si va più veloci, ma insieme si va più ...