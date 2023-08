Lenovo Tab M10 | super sconto da Euronics

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ancora e solo per oggi, ottimo prezzo per questoTab M10 da, dispositivo economico ma con caratteristiche tecniche ottime Il tabletTab M10 HD, dedicato all’intrattenimento familiare, è ora disponibile in un’offerta speciale daal prezzo di soli 139€. Con il suo schermo HD da 10,1 pollici e il sistema operativo Android 10, offre un’esperienza all’avanguardia. Equipaggiato con un processore MediaTek Octa core da 2,3 GHz e 3 GB di RAM, questo tablet garantisce prestazioni potenti e veloci. La sua memoria interna da 32 GB offre ampio spazio per tutte le tue esigenze digitali. Caratteristiche tecnicheTab M10 Il sistema operativo Android 10 alimenta il tablet, caratterizzato da uno schermo da 10,1 pollici che offre immagini nitide e dettagliate. Con un processore ...

Lenovo Tab M10 Plus: impossibile resistergli a questo prezzo (-31%) Telefonino.net

