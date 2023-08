Leni Klum presenta il fidanzato Aris Rachevsky a Flavio Briatore

Leggi su dilei

(Di mercoledì 23 agosto 2023)stanno provando a recuperare il tempo perduto. Sono padre e figlia, sebbene lui non l’abbia mai riconosciuta, e dopo essere stata cresciuta con moltissimo amore dall’allora marito di sua madre Heidi – Seal – la giovanissima modella sta cercando di conoscere il suo genitore biologico e suo fratello Nathan Falco, al quale è già legatissima. Il percorso da compiere è ancora lungo ma entrambi stanno andando avanti a piccoli passi. Lei, soprattutto, che ha deciso dirgli il suo, il gesto perL’abbiamo vista in barca al suo fianco, e al fianco di suo fratello Nathan Falco, ma le sue vacanze non sono ...