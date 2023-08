Lecce-Lazio | il portiere Falcone provoca i tifosi biancocelesti | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La 1ª giornata del campionato di Serie A ha regalato una grande sorpresa: la vittoria delcontro la. Il vantaggio di Ciro Immobile aveva messo in discesa la partita per la squadra di Maurizio Sarri, poi la grande rimonta dei padroni di casa con i gol di Almqvist e Di Francesco in pochi minuti. La gara ha fatto discutere anche per un altro motivo: non è passata inosservata la reazione delWladimironei confronti dei. Il riferimento è al gol del pareggio dei padroni di casa: l’estremo difensore si afferra le parti intime con lo sguardo rivolto al settore ospite. Il gestotorio è sicuramente da condannare e ha fatto infuriare iè nato ...