Le sette lune di Maali Almeida

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) "È un giorno in cui ti svegli con i postumi di una sbornia e la mente vuota, come succede quasi sempre. Apri gli occhi in una sala d’aspetto sterminata. Ti guardi intorno ed è un sogno e, per una volta, lo sai e sei ben contento di aspettare che finisca. Tutto passa, semplicemente i sogni”. Inizia così il romanzo di Shehan Karunatilaka, vincitore del Booker Prize, intitolato . A parlare è il giovane, fotografo di guerra, giocatore d’azzardo e gay clandestino, che all’inizio della nostra storia si sveglia in una sterminata stanza che sembra quasi un gigantesco ufficio visti. Crede di trovarsi nel bel mezzo di un sogno ma non è affatto così:è morto. Il suo corpo sta affondando nelle acque del lago Beira e lui non ha idea di come ci sia finito, pensa di aver ingoiato qualche pillola di troppo, di trovarsi in qualche ...