Le reazioni dei club al ‘Caso Rubiales’

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 23/08/2023 alle 15:04 CEST Le squadre di calcio spagnole cominciano a posizionarsi contro il presidente della RFEF Il Getafe è stato il primo in Prima Divisione a farsi avanti IL Vera federazione calcistica spagnola Vive le sue ore più critiche con il nome di Luis Rubiales più in discussione che mai. Il presidente è ancora nell’occhio del ciclone dopo la sua controversa celebrazione del trionfo mondiale della squadra di calcio femminile. In attesa della decisione definitiva sul suo futuroSono molte le autorità che si sono pronunciate al riguardo. L’agitazione suscitata dal momento è tale che già diverse squadre di diverse categorie del calcio spagnolo lo hanno fatto posizionato per chiedere le dimissioni di Rubiales. Tra ...