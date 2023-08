‘Le mani del sole’ di Deanna Spezi | la recensione

Leggi su notizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) A cura di Ilaria Solazzo. Ledel sole: non è una qualsiasi raccolta di poesie.racconta frammenti emotivi tipici di molte persone del nostro tempo. Lenel sole è una lotta esistenziale, talvolta politica altre volte personale, ma sempre umana perché quelli che sono in gioco sono sempre i sentimenti. Dunque una lotta contro il potere che opprime (e sopprime) e quello che logora e vorrebbe primeggiare sull’utà. Poesie che si leggono d’un fiato e che lasciano «segni»; uno dei prodotti migliori della Bertoni Editore. Come dice qualcuno “I sogni hanno il colore del cielo“. Chi prende in mano la penna per scrivere, lo fa con l’implicito desiderio di inventare qualcosa di straordinario da far leggere agli altri, perché nel desiderio di scrivere è intrinseco anche quello di farlo in ...