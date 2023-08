Le avventure di una giovane reporter americana durante la guerra civile spagnola

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I buchi dei proiettili, i camion in mimetica e le barricate di pietra sembravano irreali quanto una scenografia. Il sole era troppo caldo e la popolazione troppo disinvolta per essere in tempo di. Solo la gente in coda trasmetteva un senso di tragedia. In una via traversa, un corteo di donne e bambini attendeva in fila davanti a una drogheria con le braccia infilate nei panieri vuoti. Chi appoggiato stancamente all’edificio e chi seduto sul bordo del marciapiede, fissando il vuoto con un’impassibilità tipica degli orientali. Code simili si formavano in tutta Madrid. In città la dieta era principalmente a base di fagioli, pane e riso, ma il cibo scarseggiava al punto che solo una minoranza di persone riusciva a essere servita. Tom disse che spesso le code proseguivano fino a mezzogiorno del giorno seguente. Attraversammo la Puerta del Sol e Tom si fermò in una ...