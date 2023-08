Lazio | pessimismo per Lloris | per la porta spunta un nuovo candidato

LECCE " È come se sullafosse calato il velo nero dell'impossibilità, quel sipario scuro che toglie luce all'... se non addirittura tra l'ottimismo e il. "Questa partita preoccupa ......nel ritiro di Dimaro per provare a convincere il giocatore ma si respira un certo. Il ... Piace Acerbi , in rotta con lae voglioso di cambiare aria ma il suo nome scatena il caos tra i ...LECCE " È come se sullafosse calato il velo nero dell'impossibilità, quel sipario scuro che toglie luce all'... se non addirittura tra l'ottimismo e il. "Questa partita preoccupa ...

Il calendario rende più pesante il ko di Lecce: alla Lazio serve subito un colpo di coda Laziostory

Filtra pessimismo intorno all'operazione Lloris per la Lazio. Secondo Repubblica, nonostante il pressing di Lotito e una base di accordo già trovata, il portiere francese vorrebbe parlare con Sarri ...Migliorare la scorsa stagione significherebbe vincere lo scudetto e la sconfitta di Lecce ha evidenziato i problemi di una squadra che, e il tecnico non fa eccezione, fatica a credere in se stessa ...