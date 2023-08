Lazio | fatta per l’arrivo di Sepe dalla Salernitana | la formula

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Laha chiuso l’operazione perdi Luigi, portiere della. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, laha trovato l’accordo con laperdi Luigi, portiere ex Parma. L’operazione è sulla base del prestito senza contropartite incluse nell’affare. Nella scorsa stagione,ha raccolto 17 presenze totali tenendo la porta inviolata in 3 occasioni. Il classe 1991 è pronto a lasciare ladopo poco più di un anno: sarà il vice di Ivan Provedel nella. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

ROMA - Non sarà Hugo Lloris il nuovo portiere della. La società biancoceleste ha tentato di chiudere l'affare ma alla fine è arrivato il no definitivo da parte dell'estremo difensore . Per questo il nome scelto è quello di Sepe , in uscita dalla ...

Luca Pellegrini, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha raccontato del suo ritorno alla Lazio. "Ho sempre voluto tornare alla Lazio, la sento ...Intervistato da Lazio Style Channel, Luca Pellegrini si ri-presenta così come nuovo giocatore biancocelesti: "Ho sempre voluto tornare alla Lazio, la sento come casa per tanti motivi ...