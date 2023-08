Lazio | Calenda | ‘De Angelis va fermato | Meloni non continui a far finta di nulla’**

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Questo Deha passato il limite da molto tempo. Rocca dovrebbe averlo già licenziato. C’è in questo paese un ribollire di schiuma razzista, omofoba e antisemita che va. E Giorgianon può continuare a fardi nulla”. Così Carlosu twitter. L'articolo CalcioWeb.

Così Carlosu twitter.E il parlamentare Marsilio era ai tempi tesoriere e ai vertici del partito nel. Non è passata ... virando al centro, con una proposta civica appoggiata da Azione di Carlo, e soprattutto ...... qualche cavillo che non convince l'entourage di Osimhen capeggiato da Roberto. ... Il 2 settembre 2023 gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona contro la, ci ...

**Lazio: Calenda, 'De Angelis va fermato, Meloni non continui a far ... La Gazzetta del Mezzogiorno

FIRENZE (ITALPRESS) – “La partita” del Terzo Polo “è finita. Penso che Carlo Calenda abbia sbagliato, ma non ho alcun tipo di rimorso personale. Lui ha lasciato le cose a metà, non vedo un motivo ...Se c’è anche Calenda ancora meglio. E allora quale è l’altro dossier ... con al centro la sanità privata e la regione Lazio a guida Rocca. Ma questa è un’altra storia. VERSO UN AUTUNNO A TONI ALTI ...