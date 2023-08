Lazio | accordo con Sepe ma Lotito vuole Lloris | le ultime

...3 per cento nell'Emilia - Romagna, il 6,7 per cento nella Campania, il 6,3 per cento in Puglia, il 6,2 per cento in Calabria, il 5,8 per cento nel. "La legge Zampa, incon le ...Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe l'con il giocatore, laha proposto un quinquennale da circa 2,5 milioni ma non è così, trattativa non semplice con gli agenti. Lotito e Fabiani ...Anief non è d'con l'esclusione dei diplomati Isef dal concorso per insegnanti di educazione motoria alla ...predisposta da ANIEF dall'8 agosto al 6 settembre al fine di chiedere al Tar...

Esclusiva: Lazio, accordo per Sepe. Ma in nottata video conferenza con Lloris Alfredo Pedullà

Lotito insiste, l’OM chiede il riscatto obbligatorio, serve altro tempo ma c’è fiducia. Bonucci aspetta, l’Union Berlino lo sta pressando ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 23 agosto: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...