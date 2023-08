Lavoro | Sciarra | ' opportuno emerga nuova normalità della subordinazione digitale'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Riflettere non solo sulle occasioni di progressiva estensione delle tutele, ma anche sull'opportunità cheuna, improntata a una flessibilità controllata, corredata di strumenti per l'inclusione e per la formazione professionale continua, ispirata al rispetto dei principi di libertà ed eguaglianza e soprattutto capace di combattere ogni forma di discriminazione, nascosta dietro la solo apparente neutralità degli algoritmi". Così la presidenteCorte costituzionale Silvana, al Meeting di Rimini.

Roma, 23 ago. (askanews) - 'Il lavoro è un cammino della vita, per questo si pone al cuore della democrazia: il cuore, dunque come organo ...Per la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, il nodo è ancora tutto da sciogliere. Ospite al Meeting per l’Amicizia per un dibattito sul lavoro, Sciarra non si sottrae alle domande ...