Lavoro | Sciarra | ' dislocazione spaziale può dar luogo a disparità salariali'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "La ricerca empirica individua ‘geografie delle piattaforme di', che si organizzano tatticamente a livello locale, regionale, globale e che tendono a far convergere al centro il controllo esercitato dagli algoritmi, talvolta in posizione assai lontana dai lavoratori", constata la presidente della Corte costituzionale Silvanaal Meeting di Rimini. "La- prosegue - può dardi trattamenti, come pure originare discriminazioni; dal che la mobilitazione dei lavoratori, che chiedono di bilanciare le asimmetrie informative con pratiche trasparenti, con una sorta di reazione collettiva a uno sfuggente ‘management degli algoritmi', che chiama in causa, tra l'altro, le organizzazioni ...

Nel vertice sociale europeo che si è tenuto a Porto nel 2021

Roma, 23 ago. (askanews) - 'Il lavoro è un cammino della vita, per questo si pone al cuore della democrazia: il cuore, dunque come organo ...Per la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, il nodo è ancora tutto da sciogliere. Ospite al Meeting per l’Amicizia per un dibattito sul lavoro, Sciarra non si sottrae alle domande ...