L' avete riconosciuta? A 43 anni fa impazzire l' Italia con questa foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Elisabetta Gregoraci è sempre di più la vera protagonista diestate. L'ex di Flavio Briatore sui social sta raccontando ai fan, passo passo, la sua vacanza che dura da qualche settimana. La showgirl e conduttrice nelle stories e nelleappare sempre sorridente e rilassata. A quanto pare le vacanze sono state distribuite in diverse località. La Gregoraci di fatto ha passato qualche giorno in Grecia, poi in Sardegna ma anche in Sicilia. In qualche scatto è apparsa con il figlio Nathan Falco. Ma a fari suoi followers sono lein bikini che mostrano un fisico invidiabile in pieno stato di grazia a 43. Il tempo per la Gregoraci sembra essersi fermato. Una delleche sono diventate virali sul web la ritrae con una ciotola di pasta al pesto in mano e ...