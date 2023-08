Lavarone | brucia il Drago di Vaia L' artista Martalar sotto choc | non ci arrendiamo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) su Tg. La7.it - Incenerita in un rogo molto probabilmente doloso , l'opera d'arte simbolo di, in provincia di Trento. Si tratta deldi, la famosa ...

Lavarone, brucia il gigantesco drago Vaia prima opera dell'artista ... La Piazza

Incenerita in un rogo molto probabilmente doloso, l'opera d'arte simbolo di Lavarone, in provincia di Trento. Si tratta del Drago di Vaia, la famosa opera realizzata con i pezzi di legno rimasti sul ...Listen Le fiamme si vedevano da lontano. Nulla si sa sulle cause dell’incendio Brucia il drago Vaia a Lavarone, prima opera dell’artista Marco Martalar. L’incendio s’è sviluppato attorno alle 22, come ...