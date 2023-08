L’atto di chiedere è uno dei modi in cui i giovani lottano per esistere | uguali e liberi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di Big Ideas del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse, oppure in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. «Chi ti credi di essere?». All’inizio questa domanda mi è stata rivolta sotto forma di accusa, e cioè del rimprovero da parte di un adulto perché mi ero espressa come se avessi qualcosa da dire. La domanda su chi sono o, meglio, su chi penso di essere, mi è stata posta le prime volte da qualcuno che cercava di dimostrare che, chiunque pensassi di essere, sicuramente mi sbagliavo. Il rimprovero di solito arrivava come reazione al mio “rispondere” – e cioè al modo in cui una persona giovane metteva in discussione ciò che le autorità dicevano, voleva sapere da che cosa derivasse loro la libertà di dire quelle cose e chiedeva se ...