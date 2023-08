Lascia la Ducati per la Honda | grosso scossone in MotoGP | tifosi increduli

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Cambio di casacca difficile da pronosticare, è già arrivata l’ufficialità del passaggio del campione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Inlapuò sicuramente festeggiare anche in questa stagione, ennesima vissuta da protagonista grazie a Bagnaia ma anche alle tante moto non ufficiali che dimostrano comunque di saper dominare gli avversari. In Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.