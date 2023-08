Lago Maggiore prosciugato da siccità e caldo | rischio stop alla navigazione | persi due metri in due mesi I sindaci | “Siamo abbandonati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il livello dell’acqua delsi è abbassato di duenegli ultimi due. Mancano ancora altri 25 centi, poi per la prima volta nella storia non si potrà più navigare nel bacino. L’ultimorme arriva dsindaca di Verbania, Silvia Marchionini: “Tra una settimana c’è ildellosul”. Ma da tempo si susseguono le richieste di intervento da parte deidella sponda piemontese del, di fronte a un livello delle acque che continua inesorabilmente a scendere per via delestremo e della: “Il problema è che era ...