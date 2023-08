(Di mercoledì 23 agosto 2023) "Vi raccomando di non abbassare la guardia. Se siete al mare o in città, proteggetevi adeguatamente, scegliendo protezioni solari adatte al vostro tipo di pelle. Ogni volta che la pelle incontra luce genera “”, su questo non ci piove, a meno che non decidiamo di rinchiuderci in casa, la “tintarella” è inevitabile", dice la. "Dunque il mioo è continuare a proteggersi dal sole, senza abbadare la guardia, anche nei mesi che sembrano meno caldi, evitando in particolar modo le scottature per chi è ancora al mare pensate che, secondo lo skincancer.org , le scottature aumentano di 5 volte il rischio di sviluppo di melanomi", continua. Il sole oltre ad aumentare il rischio di tumoripelle, causa anche invecchiamento precocepelle. In ...

L'acne e l'abbronzatura, ecco cosa c'è da sapere: i consigli della dottoressa Ines Mordente Panorama

Più sole si prende, meno batteri buoni si trovano sull'epidermide. L'unica buona notizia è che il processo è reversibile ...Il sole fa bene, ma va preso a piccole dosi. Ne parliamo con il professor Romalelli, primario di dermatologia dell’Aoup ...