La storia del medico gettonista da 150mila euro l’anno È il cortocircuito della sanità pubblica in carenza cronica di dipendenti

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Una settimana al mese, soprattutto d’inverno, la passa a Cortina d’Ampezzo. Così, organizzandosi i turni come preferisce, nel tempo libero può andare a sciare. Lavorando lì, d’altronde, ha pure lo sconto sullo skipass. Il tutto, guadagnando più dilordi, più di un primario. È la vita di Giovanni Sella, 46enneche, sulle pagine di La Re, racconta come abbia scelto di cambiare vita: da lavoratore del Sistema sanitario nazionale a. Si tratta di medici libero professionisti che, appoggiandosi a cooperative o società private, stipulano contratti con il Ssn, in crisi di organico. Si crea così il: ladi personalenella...

Lache raccontiamo è semplice come lo possono essere certi sogni. La fuga per i nostri ... Durante il viaggio i quattro si troveranno nel mondo al di làloro. Un mondo che non è lì per ...... mentre l'India entra nella. Il premier indiano, Narendra Modi, era collegato in diretta ... Un paese in festa Un'attesa febbrile ha coinvolto l'India per l'allunaggiolander della missione ...... che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi , in unad'amore ricca di coraggio e colpi ... Puntata di Mercoledì 30 2023 Emine vorrebbe vivere la sua relazione con Faruk alla lucesole ma ...

Professione capo stalla: la storia del giovane Pietro Dallan nell'azienda agricola Campogallo Ruminantia

Sulla scia di indiscrezioni già emerse subito dopo le sue dimissioni a sorpresa, spunta la notizia shock sul futuro di Roberto Mancini ...Ha lavorato per più di 20 anni senza mai chiedere un giorno di malattia. Una dedizione al lavoro che non poteva certo lasciare indifferenti i suoi datori di lavoro, nonostante si tratti di ...