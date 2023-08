Lasta creando un ingorgo delle navi nel Canale di Panama: secondo le autorità locali, sono almeno 134 le imbarcazioni in attesa di potervi transitare. Il Canale - che collega gli oceani Pacifico ......urgenti perché l'intera rete possa avere l'approvvigionamento maggiore in questo periodo di,... una giornata dedicata alla caccia ai rifiuti marini Tiglieto, auto scontra tubo euna fuga ...... c'è chila crisi climatica e chi la subisce. Si chiamano disuguaglianze climatiche Come ... Così, durante unao in seguito a un evento estremo il lavoro di cura non pagato aumenta a ...

La siccità provoca ingorghi di navi nel Canale di Panama Agenzia ANSA