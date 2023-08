Gli attacchi sono stati gli ultimi dellaalle infrastrutture portuali sul Danubio, che l'Ucraina utilizza per spostare il grano verso il porto rumeno di Costanza, da quando Mosca ha ...Questo punto: la normalità arriva sotto le vesti di insopportabilità del proprio presente ... Eppure si è votato liberamente, a differenza di quanto accade in, nel mondo arabo, in ...... il cartello dei paesi arabi alleati con laha cominciato a tagliare la produzione per far ... Leggi anche Tutte le colpe dell'Italia sull'inflazione (chetutta l'Ue)

La Russia colpisce ancora depositi di grano a Odessa e nell’area del Danubio Globalist.it

Il 23 agosto tre persone sono morte nella regione di Belgorod, in Russia, a causa di un attacco ucraino con un drone. Nella capitale Mosca un drone ha colpito un edificio in costruzione, mentre altri ...La Russia ha preso di mira i porti ucraini nella regione meridionale ... Middle placement Mobile “Il nemico ha colpito impianti di stoccaggio del grano e un complesso di produzione e trasbordo nella ...