(Di mercoledì 23 agosto 2023) AGI - Castelluccio di Norcia, Amatrice, Pescara del Tronto, Norcia, Arquata del Tronto, Accumoli, Visso, Pretare, Montemonaco, Montefortino, Bolognola, Fiastra, Camerino, Castelsantangelo sul Nera. Settefa, alle 3,36 della notte del 24 agosto 2016, il sisma distrusse borghi antichi e si prese 303 vite, anche quelle di adolescenti e giovanissimi. I feriti furono 388. Gli sfollati 41mila. Fu una catastrofe, che diede una tragica replica il 30 ottobre dello stesso anno. I monaci benedettini si inginocchiarono impotenti a pregare nella piazza di Norcia vedendo la basilica distrutta, eccetto la facciata e l'abside. Fu costruita sulla casa natale di San Benedetto, la pietra angolare del monachesimo occidentale nel VI secolo. Pescara del Tronto oggi è rasa al suolo. I centri storici di Visso e Castelluccio di Norcia sono tuttora off limits. Amatrice è un cantiere. La ...

La resilienza al femminile a 7 anni dal terremoto che ha devastato il centro Italia

