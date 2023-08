In quei momenti si è avvicinata agli agenti un'altra persona, guardando l'indagato, lo ha subito riconosciuto come il presunto responsabile delladel suo smartphone subita il giorno ...La polizia di Perugia ha arrestato per il reato diimpropria due cittadini moldavi di 36 e 28 anni. Secondo la ricostruzione della Questura i ...e aggredendo due addetti alla sicurezza...... un siracusano e 3 catanesi, accusati die sequestro di persona. Secondo quanto emerso nelle ... Dopo essersi liberate, le vittime hanno chiamato i carabinierihanno intercettato la macchina ...

La rapina che diede il nome alla “sindrome di Stoccolma” Il Post

SAN FIOR (TREVISO) - Picchiato a sangue e rapinato da un bandito mentre rientra a casa. Vittima dell'agguato avvenuto nella sera del 22 agosto, a San Fior, Fiorenzo Zambon, 76 anni, ...E' un pregiudicato sottoposto a sorveglianza speciale nel Reatino. "Sono venuto a Terni per andare dal barbiere" ...