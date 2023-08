Lache invecchia Lainvecchia sempre più velocemente: secondo i dati Istat riferiti all'anno 2021, quasi una persona su quattro (23,5%) ha dai 65 anni in su, e si ...... ma in realtà dallaebraica era considerato un movimento indipendentista e di ... La poliziaarrestò molti componenti la rete ebraica a Roma, che però poco dopo furono rilasciati in ...Responsabilizzare lasulla guida attenta, sicura e consapevole con un evento all'insegna della musica e del ... Ad aiutarci in questo percorso spesso c'è l'AssociazioneFamiliari e ...

La popolazione italiana invecchia sempre più velocemente Dire

E' emerso dal meeting di Rimini nel corso della tavola rotonda dal titolo 'Sanità per tutti: un sistema con data di scadenza' ...Pescara del Tronto oggi è rasa al suolo. I centri storici di Visso e Castelluccio di Norcia sono tuttora off limits. Amatrice è un cantiere. La ricostruzione procede ma è lenta, parte della ...