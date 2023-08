(Di mercoledì 23 agosto 2023) Migjene ladecisiva nell’Atalanta del 2010-2011 per agguantare una promozione inA indimenticabile Uno degli ex di Frosinone-Atalanta meno citati, ma al tempo stesso decisivi è sicuramente Migjen: a Bergamo una stagione di passaggio tanto decisiva quanto all’insegna dell’impegno. Centrocampista albanese classe 1987, arriva all’Atalanta nell’estate del 2010 proprio dal Frosinone, con l’obiettivo di completare il reparto nerazzurro che aveva già dalla sua parte Carlos Carmona e Barreto (destinati ad essere protagonisti inB con la Dea). A Bergamo si dimostra un mediano dal continuo lavoro sporco e al tempo stesso efficace, capace di impensierire gli avversari rubando palla a centrocampo: coerente con il 4-4-2 di Colantuono soprattutto nella prima parte di ...

Migjen Basha e ladecisiva nell'Atalanta del 2010 - 2011 per agguantare una promozione in Serie A indimenticabile Uno degli ex di Frosinone - Atalanta meno citati, ma al tempo stesso decisivi è sicuramente ...Da Cagliari a Roma Dopo una breveal Pescara , nel 1991 firmò per il Cagliari, dove ... la corsa a mostrare il pugno sotto la curvail 30 settembre 2001, dopo il pareggio dei suoi ...Dopo una breveal Pescara, nel 1991 firmò per il Cagliari, dove rimase per due anni. Il ... in uno dei momenti più famosi della sua carriera: la corsa sotto la curvanel derby ...

La parentesi atalantina di Basha: un gregario decisivo per la Serie A Calcio News 24

Migjen Basha e la parentesi decisiva nell’Atalanta del 2010-2011 per agguantare una promozione in Serie A indimenticabile Uno degli ex di Frosinone-Atalanta meno citati, ma al tempo stesso decisivi è ...L’ex centrocampista offensivo dell’Atalanta torna in Serie A, dopo neanche una breve parentesi in Francia con la maglia dell’Olympique Marsiglia. Ha contribuito alla grande stagione dell’OM, insieme a ...