La moglie di Frankenstein | progetto cancellato da Netflix

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sembra che Ladinon sarà più acquistato da, che haildalla propria agenda Ladi(The Bride in originale) non sarà più prodotta da: il colosso dello streaming ha deciso, infatti, di rinunciare alla produzione del remake con Christian Bale e Penélope Cruz, diretto da Maggie Gyllenhaal. Se così a inizio agosto era apparsa la notizia che a capo del remake de Ladidel 1935 ci sarebbe stata Maggie Gyllenhaal e che la produzione della pellicola sarebbe stata affidata a, oggi c’è una recisa smentita. Il film avrebbe dovuto riportare in auge uno dei mostri di Universal, la sposa di ...

