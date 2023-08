(Di mercoledì 23 agosto 2023) Alle 14:32 il lander Vikram ha toccato il suolore, un risultato storico per l'India dopo il fallimento del precedente tentativo nel 2019

Applausi nella sala di ISRO , l'Agenziaindiana, al momento del lancio avvenuto con successo. Alle ore 14:33 Chandrayaan - 3 ha portato a compimento ladi allunaggio, atterrando ...... unaconsiderata cruciale per l'esplorazione lunare e per la posizione del Paese come potenza, pochi giorni dopo il fallimento dell'analogo tentativo russo con Luna - 25 . La ...Il veicoloha effettuato un approccio lento e metodico verso la superficie lunare. Lasegna il secondo tentativo dell'India di completare un allunaggio. Il primo tentativo, nel 2019 ...

La missione spaziale indiana Chandrayaan-3 è sulla Luna Il Post

È cominciata la discesa verso la superficie lunare della missione indiana Chandrayaan-3: dopo l'avvio della sequenza di comandi per l'atterraggio automatico, il lander Vikram ...Le immagini in diretta della discesa del satellite indiano della missione Chanrayaan-3. La sala di controllo della Indian space research organisation (Isro) sta monitorando il tentativo di allunaggio.