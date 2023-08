La missione Chandrayaan - 3 è approdata sulla Luna | ecco le immagini in diretta

Alle 14:34 di mercoledì 23 agosto l 'India è sbarcata sulla Luna con il lander Vikram della- 3. L'allunaggio è avvenuto al polo sud lunare e permette all'India di aggiungersi a Russia, Stati Uniti e Cina , che hanno fatto scendere veicoli automatici sul suolo del nostro ..."L'India è sulla Luna". La sonda- 3 ha completato lacon l'allunaggio alle 14.34 italiane. Il premier Narendra Modi, a Johannesburg in Sudadrica per il summit dei Brics, ha seguito in collegamento le fasi ...E' andata a buon fine la discesa verso la superficie lunare dellaindiana- 3: dopo l'avvio della sequenza di comandi per l'atterraggio automatico, il lander Vikram ha attivato i motori per l'avvicinamento al suolo ed è "allunato" senza problemi.

Su Twitter il premier indiano Modi si è congratulato con l'agenzia spaziale indiana parlando di "un giorno storico" per il Paese.L’India è arrivata sulla Luna. Quando in Italia erano da poco passate le 14,30, la missione Chandrayaan-3 si è posata sulla superficie della Luna vicino al Polo sud, dove nessuno è mai sbarcato prima, ...