La mamma di Belen Rodriguez e la frecciatina social a Stefano De Martino | “Narcisista”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ladie laDeDopoanche Veronica Cozzani,della showgirl argentina, sembra inviare delle frecciatineal suo ormai ex generoDe. Tra le stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, ne è apparsa una che sembrerebbe proprio un attacco diretto all’ex ballerino di Amici. Veronica Cozzani, infatti, ha pubblicato la copertina di un libro che sta leggendo durante le sue vacanze. Il titolo? “La storia del mio incontro con un”. Già nei giorni scorsi era stata la stessaa pubblicare video ...

Il giovane papà è infatti di recente andato a prendere la figlia nella casa in cui vive assieme a, trovando la piccola intenta a divertirsi e a giocare nella piscina gonfiabile comprata ...Una splendida vacanza con figli, genitori e con un amico speciale LadiRodriguez, Veronica Cozzani , essendo stata scaltra nello scattare diverse foto ai nipotini Santiago e Luna Marie, ...Tra paparazzate, avvistamenti al Pronto Soccorso , segnalazioni, e rumors, ora una foto postata dalladi, in vacanza con tutta la famiglia, ha ulteriormente infiammato il gossip. Una ...

Belen Rodriguez, la frecciata della madre Veronica a Stefano De Martino: «Narcisista» leggo.it

Dopo Belen Rodriguez anche Veronica Cozzani, mamma della showgirl argentina, sembra inviare delle frecciatine social al suo ormai ex genero Stefano De Martino. Tra le stories pubblicate sul suo ...Per questo, secondo molti, l’ultima foto di Veronica Cozzani non è stata pubblicata a caso. La mamma di Belen ha condiviso nelle sue storie di Instagram la copertina del libro “ (A) Mare – La storia ...